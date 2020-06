Grootschalig bevolkingsonderzoek darmkanker

De Curaçaose Fundashon Prevenshon is begonnen met een pilot voor een onderzoek naar de preventie van darmkanker. Zowel mannen als vrouwen worden opgeroepen voor een gratis screening. De komende vijf jaar zullen er in totaal 50.000 mensen worden opgeroepen. De kosten voor het onderzoek zijn 10 miljoen gulden, maar oncoloog Herbert Pinedo zegt dat de zorgkosten die hiermee worden bespaard veel hoger zouden zijn. 1 op de 20 mensen krijgt darmkanker op Curaçao. Het onderzoek moet darmkanker in een vroeg stadium constateren en zo een minder ingrijpende behandeling mogelijk maken.