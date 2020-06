Reizen naar Bonaire weer mogelijk

Per 1 juli kunnen toeristen weer naar Bonaire komen. Het luchtruim wordt geopend voor reizigers vanuit Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Per week worden maximaal duizend toeristen toegelaten. Toeristen moeten binnen 72 uur voor hun vlucht een COVID19test hebben afgenomen. Vanaf 12 juni zijn ook bezoekers uit Curaçao, Saba en Sint-Eustatius welkom op het eiland. Dat is woensdag bekend gemaakt. Bij aankomst op Bonaire moeten de toeristen het resultaat van de test overleggen. Daarna kunnen ze zich vrij op het eiland bewegen. Ook moeten ze een reis- en ongevallenverzekering hebben zodat ze gedekt zijn tegen extra medische kosten op Bonaire.

Het eiland start vandaag een proef met een vlucht vanuit Nederland met een groep van 108 studenten en emigranten. Bij aankomst wordt de groep op de luchthaven van Bonaire getest en moeten ze in quarantaine. Daarna worden ze gemonitord.

Aruba maakte woensdag bekend per 15 juni bezoekers uit Curaçao en Bonaire te willen ontvangen. Per 1 juli opent Aruba haar grenzen voor toeristen uit Europa, Canada en het Caribisch gebied, met uitzondering van Haïti en de Dominicaanse Republiek. Vanaf 10 juli wil Aruba Amerikaanse toeristen ontvangen. Aruba stelt als eis dat toeristen voor aankomst een COVID19test af laten nemen.