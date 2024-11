Michelangelo ‘Lo’ Martines trekt zich tijdelijk terug als parlementslid

Parlementslid voor de partij KEM, Michelangelo ‘Lo’ Martines, heeft een ontslagbrief ondertekend om zich terug te trekken als parlementslid. Dat meldt de EXTRA vanochtend. Volgens de krant is dat mogelijk geworden nadat gisteren de beperking, ofwel restrictie, tegen Martines werd opgeheven. De volgende stap in het proces is het overhandigen van de ontslagbrief aan de voorzitter van het parlement, die op haar beurt de Kiesraad zal informeren. Het bestuur van de partij heeft gisteravond besloten dat nummer 2 op de lijst, Anthony Godett, zitting zal gaan nemen in de Staten.

Martines zit vast op verdenking van drugshandel en witwassen van geld en zal zich de komende tijd vooral bezighouden met zijn zaak. Als Martines zich tijdelijk terugtrekt en de KEM een nieuw parlementslid laat plaatsnemen, kan ook de beëdiging van de nieuwe ministers doorgaan. De kandidaten voor de ministerposten zijn voor de KEM Jason Fullinck en Raymond Jamanika, die is voorgedragen door onafhanklijk parlementslid Zita Jesus-Leito.