Opnieuw oproep Centrale Bank: Kijk goed rond naar klein geld in huis, auto of spaarpot

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten doet opnieuw een oproep aan de bevolking om kleingeld om te wisselen. De bank raadt mensen aan na te gaan of ze los geld hebben liggen in huis, de auto of in spaarpotten. Al die centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes en guldens kunnen worden omgeruild voor bankbiljetten of op een bankrekening worden gezet. Wie grote hoeveelheden kleingeld heeft en dat wil omisselen, kan daarvoor ook telefonisch een afspraak maken op nummer 434 5508.

Wie zijn of haar munten wil omwisselen kan daarvoor terecht bij de kasafdeling van de Centrale Bank op Curaçao van maandag tot vrijdag tussen acht uur ‘s ochtends tot half twaalf ‘s ochtends en van half twee ‘s middags en drie uur ‘s middags. De bank is al langere tijd bezig mensen op te roepen klein geld in te wisselen.