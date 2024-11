Erkenning door de Internationale Hockey Federatie: Curaçao op de internationale hockeykaart

De Curaçaose Hockey Federatie, CHF, kreeg vorig jaar een kandidaat lidmaatschap. Nu is het ook officieel erkend door de Internationale Hockey Federatie. Dat is gebeurd tijdens de algemene ledenvergadering van de internationale hockeybond die afgelopen weekend in Oman werd gehouden. Daarmee staat ons eiland internationaal op de hockeykaart, zo laat de lokale federatie weten. Voorzitter van de CHF, Diederik van Buuren, en secretaris Derk de Wolf waren namens Curaçao in Oman aanwezig om het officiële bewijs van lidmaatschap in ontvangst te nemen.

Volgens hen vormt deze erkenning een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van hockey op het eiland. Niet alleen is hiermee veel bekendheid gegenereerd voor het land Curaçao, ook is het nu mogelijk voor het eerst in de geschiedenis om deel te nemen aan internationale toernooien en wedstrijden. Dit moet bijdragen aan een grotere bekendheid en groei van Curaçao als hockeyland en biedt onder meer voor de jeugd een aantrekkelijk perspectief, zo stelt de bond.