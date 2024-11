Rijksvertegenwoordigerneemt toezicht en handhaving over van vuilstortplaats op Bonaire

De waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond heeft vandaag laten weten dat het afgeven van vergunningen, het houden van toezicht en handhaving bij vuilstortplaats Selibon op Bonaire tijdelijk wordt overgenomen. De rijksvertegenwoordiger is een schakel tussen de Rijksoverheid en de BES-eilanden. Helmond noemt het ‘heel ingrijpend’ dat de taken rond de vuilstortplaats in het gebied Lagun uit handen van het Bonairiaanse bestuur wordt genomen. Maar het is volgens hem noodzakelijk omdat er sprake is van ‘taakverwaarlozing’ door de politiek.

Op 21 oktober van dit jaar concludeerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een rapport nog dat de situatie ‘zorgwekkend,complex en urgent’ is. Volgens de inspectie nemen de risico’s voor het milieu wekelijks toe. Na publicatie van het rapport waren er enkele grote branden, waarbij schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Omwonenden zijn geëvacueerd en experts van het RIVM doen onderzoek naar mogelijke besmetting. Voor Helmond voldoende reden om tijdelijk de takenover te nemen ‘rond het afvalprobleem op Bonaire’. Helmond noemt de situatie ‘complex’ en wil desituatie ‘stap voor stap’ oplossen. Maar het zal volgen hem niet snel kunnen worden opgelost.