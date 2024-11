UDC begint opleiding hotelmanagement deels op Curaçao en in Nederland

The University of the Dutch Caribbean start volgend collegejaar met de nieuwe Engelstalige bacheloropleiding Hotelmanagement. Tijdens het eerste jaar gaan studenten naar de UDC op Curaçao. Daarna kunnen ze doorstromen naar de opleiding Hotelmanagement van Hogeschool Saxion in Nederland. Het laatste jaar kunnen ze afstuderen op Curaçao. Deze bacheloropleiding start in het collegejaar

2025-2026. UDC wil dat de studenten het eerste jaar de opleiding volgen op Curaçao, zodat ze vanuit de eigen omgeving, kunnen kijken of de opleiding aan de verwachtingen voldoet en of ze het niveau aankunnen.

UDC hoopt dat studenten na het volgen van de opleiding actief kunnen zijn in de toeristische sector op Curaçao. The University of the Dutch Caribbean (UDC) is vandaag en morgen aanwezig op de Study and Career Fair in het WTC om informatie te geven en organiseert ook informatieavonden in landhuis Groot Davelaar.