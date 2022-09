Milieuorganisaties vangen ook in hoger beroep bot in zaak Oostpunt

De familie Maal en VVRP-minister Cooper zijn in hun nopjes met de uitspraak van de rechter. In hoger beroep is opnieuw bevestigd dat Oostpunt ontwikkeld mag worden. Enkele milieuorganisaties, waaronder Carmabi vrezen dat de natuur, het milieu en monumenten daardoor onherstelbaar worden beschadigd. Het laatste woord hierover is overigens nog niet gezegd. De milieugroepen kunnen nog steeds bezwaar maken tegen vergunningen die ontwikkeling op Oostpunt toestaan. Ontwikkeling van het gebied kan alleen maar als er voorwaarden en maatregelen zijn die ervoor zorgen dat de natuur wordt beschermd. Landeigenaar Willy Maal strijdt al een paar decennia voor de ontwikkeling van zijn gebied.