Milieuorganisaties verliezen rechtszaak over Oostpunt

Oostpunt is dankzij de uitspraak van de rechter vanmorgen een stuk dichterbij ontwikkeling. Milieuorganisaties Carmabi en Amigu di Tera waren in beroep gegaan tegen de Landsverordening van de ontwikkeling van het gebied, maar een deel van de bezwaren is afgewezen en een ander deel niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de Landsverordening in z’n huidige vorm blijft staan. In de verordening staat hoe en waar en hoeveel van Oostpunt ontwikkeld mag worden. Landeigenaar Willy Maal strijdt al een paar decennia voor de ontwikkeling van zijn gebied. Milieuorganisaties maken zich zorgen over de natuurschade.

(Foto: Bea Moedt)