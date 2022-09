Militairen leveren tot vanavond bijstand

Defensie is gevraagd om militaire bijstand te leveren. De gevraagde bijstand is het gevolg van de tropische verstoring die afgelopen nacht voor zware regenval, onweer en bliksem kon zorgen. De militairen ondersteunen met transport en stand-by noodhulp. De bijstand is geldig tot vanavond 7 uur. Tijdens de tropische depressie Bonnie is gebleken dat door hevige regenval verschillende locaties op Curaçao niet bereikbaar waren met normale voertuigen. Defensie kan in dit soort situaties ondersteuning bieden aan de politie in moeilijk begaanbaar gebied.