Miljoenenbeslag op olie CPR

De problemen rond Caribbean Petroleum Refinery (CPR) zijn nog niet voorbij. De voormalig voorkeurskandidaat voor de overname van de raffinaderij heeft interne problemen. De oud-partners van directeur Erchenel Doran hebben beslag laten leggen op de lading olie die op Bullenbaai is opgeslagen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Het gaat specifiek om de olie die in tank 9099 is opgeslagen met een waarde van 22 miljoen dollar. De oud-partners staan ook lijnrecht tegenover elkaar in de rechtszaal. Op 1 september doet de rechter uitspraak over wie de eigenaar is van de olie die op Bullenbaai is opgeslagen.