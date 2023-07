Avianca kaart trage immigratiedienst aan

De top van Avianca heeft onlangs met de lokale autoriteiten gesproken. Premier Pisas en VVRP-minister Cooper zaten met de general manager en manager van Avianca uit Costa Rica om de tafel. Er is gesproken over de aankomende veranderingen bij het luchtvaartbedrijf met als doel de kosten te verlagen. De wens is om nauwer samen te werken en bestemmingen uit te breiden tussen Curaçao, Bogota en Miami. Ook is er aandacht gevraagd voor de service van de immigratiedienst van Curaçao wat voor verbetering vatbaar is. Er is verder overleg geweest met het toeristenbureau CTB, de douane en de minister van Economische Ontwikkeling.