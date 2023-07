Ontheffing afvalstoffenbelasting versimpeld

Personen die recht hebben op vrijstelling van de afvalstoffenbelasting hoeven daar binnenkort niets voor te doen. De ministerraad is vorige week akkoord gegaan met de versimpeling van de procedure. Onderstandtrekkers en personen die rondkomen van een aov-pensioen krijgen voortaan automatisch een ontheffing. Daarmee lost regeringspartij MFK een verkiezingsbelofte in. Ook personen met een minimumloon hoeven die 35 gulden per maand niet te betalen. Volgens minister Silvania is dat laatste niet bij iedereen bekend. Binnenkort start de overheid met een publiekscampagne over de afvalstoffenbelasting.