Eén persoon heeft afgelopen dag positief getest op het coronavirus. In totaal zijn er 574 tests afgenomen, dat is een positivity rate van 0,17 procent. Ook zijn er weer vier personen genezen verklaard. Het totaal aantal actieve besmettingen daalt daarmee onder de zestig, naar 58 om precies te zijn. Er zijn geen coronapatiënten overleden. De situatie in het ziekenhuis is onveranderd: er liggen nog 21 coronapatiënten in het CMC, waarvan twaalf op de IC.