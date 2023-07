Minderjarige aangehouden voor gewapend overval

De politie heeft vanmorgen een zestienjarige jongen aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval in Saliña Harbour View vorige maand. De minderjarige verdachte werd in Koraal Specht in de boeien geslagen. Daarna hield de politie een inval bij hem thuis. Verschillende voorwerpen die belangrijk zijn voor het onderzoek zijn in beslag genomen. Het arrestatieteam hield daarna een inval aan de Kaya Sakado. Op dat adres zijn geen spullen in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.