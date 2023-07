Restaurantassociatie juicht aantrekken Turkse seizoensarbeiders toe

De lokale restaurantassociatie is blij met het besluit om 250 Turkse seizoenarbeiders toe te laten. Om het tekort aan personeel bij Corendon op te vullen, is de reisorganisatie van plan om buitenlandse krachten in te zetten. De Curaçaose tak van de horecabelangenvereniging KHN is in de wolken dat de overheid erkent dat er een tekort is aan gekwalificeerd horecapersoneel. Door werkvergunningen te verstrekken aan buitenlandse krachten voor hotels, maar ook aan restaurants en beachclubs, pakt de overheid het personeelstekort aan. Voorzitter Zeno Circkens hoopt dat het overheidsbeleid een positieve impuls zal geven aan de hospitality-industrie.