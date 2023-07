SER adviseert over invoering depositogarantiestelsel

De SER heeft vandaag advies uitgebracht over het invoeren van een depositogarantiestelsel op Curaçao. Met dit stelsel wordt het geld op de rekeningen bij de banken wettelijk beschermd. Rekeninghouders worden zo gecompenseerd als een financiële instelling omvalt. Naast de bescherming van consumenten wordt ook de stabiliteit van het financiële stelsel vergroot. Het is de bedoeling dat de kredietinstellingen het stelsel zelf financieren door middel van een jaarlijkse bijdrage.

De SER heeft een zorgvuldig onderzoeksproces doorlopen om tot het advies te komen. Dat meldt het adviesorgaan in een persbericht. Dit proces omvatte literatuurstudie en het bestuderen van vergelijkbare stelsels in de regio en internationaal. Belangrijke inzichten zijn ook verkregen uit gesprekken met relevante belanghebbenden, waaronder de minister van Financiën, experts in de bank- en kredietsector, en andere financiële deskundigen.

Er is in 2021 over de invoering van het depositogarantiestelsel tussen de Centrale Bank en relevante vertegenwoordigende organisaties al consensus bereikt. Het stelsel zal regels bevatten met betrekking tot de structuur, het toezicht, de omvang en de financiering van het depositogarantiestelsel.