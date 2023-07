Financieel onderzoek naar Joran van der Sloot

Joran van de Sloots financiën worden onder een vergrootglas gezet. Zijn boezemvriend en handlanger wordt verdacht van witwassen. Justitie onderzoekt of Joran geld heeft gekregen van de verdachte Stan P. De 34-jarige Nederlander is met zijn vrouw vanuit Spanje overgeleverd aan Nederland en na verhoor vrijgelaten. Hij is wel nog verdachte. Het Openbaar Ministerie in Nederland vermoedt dat P. enkele honderdduizenden euro’s heeft verdiend met het manipuleren van onlinecasino’s. Een deel van de opbrengsten zou P. doorgesluisd hebben naar Leidy Figueroa, Jorans vrouw en tevens de moeder van zijn kind. Volgens verschillende berichten gaat het om een bedrag van ruim 350.000 euro. Naar aanleiding hiervan kwam P. op de radar van de Peruaanse opsporingsdiensten, waar Joran tot voor kort vastzat voor moord op Stephany Flores, maar P. werd nooit gearresteerd.