Minimumloon van 10,70 naar 11,41 NAf

Mensen die het minimumloon verdienen, zijn er in het nieuwe jaar 6,6% op vooruit gegaan, van 10,70 per uur naar 11,41. Per maand komt dat met een 40-urige werkweek uit op een verhoging van 1853 naar 1976 gulden. Volgens de minister is de verhoging verantwoord. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao heeft kritiek geuit op de verhoging. Zij vinden dat er geen rekening is gehouden met de arbeidsproductiviteit. Ook vragen ze zich af of de koopkracht van de minimumloners er echt op vooruit gaat, omdat de hogere loonkosten mogelijk doorberekend gaan worden in de prijzen van spullen in de winkels.

