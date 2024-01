LOK, vapes en lachgas in eerste Statenvergaderingen 2024

Het Kerstreces zit erop en vandaag en morgen staan de eerste twee parlementsvergaderingen van het jaar gepland. De Staten gaan praten over de nieuwe Landsverordening op Kansspelen, die onder andere de licenties van al die internationale gokwebsites op Curaçao moet regelen. Daarop had de Raad van Advies kritiek geuit. En verslavingsstichting FMA komt langs op uitnodiging van de MAN en de PAR om uitleg te geven over het gebruik van lachgas en vapes onder jongeren. Mogelijk moet het gebruik daarvan aan banden worden gelegd.