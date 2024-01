Frenciss Lourens beëdigd als Statenlid

Het Parlement van Curacao is weer compleet. Frenciss Lourens is beëdigd als Statenlid voor de MFK. Hij vult de plek op van Amerigo Thode, die eind vorig jaar overleed. Lourens, bijgenaamd ‘Renny’, was volgens zijn Linkedin pagina ‘process operator’ bij de Isla Raffinaderij. Hij was de eerste gegadigde om die plek in te nemen, als nummer 13 op de kieslijst van de MFK, na de andere Statenleden en MFK’ ers die minister werden. Bij de verkiezingen drie jaar geleden behaalde hij 153 stemmen, bijna net zoveel als Thode destijds.