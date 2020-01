Minister Alcala-Wallé onder vuur door Facebookbericht

De EXTRA meldt dat er spanning is in de coalitie over een Facebook-bericht van minister Marilyn Alcalá-Wallé van Onderwijs. Ze ligt momenteel onder vuur omdat ze tegen de regels in als minister ook actief was als directeur van een stichting. Op Facebook zegt ze zelf dat ze echter geen beslissing heeft genomen in de ministerraad voor verzekeringsmaatschappijen of om er zelf beter van te worden. Volgens sommigen in de coalitie is dat een onacceptabele verwijzing naar oud-minister Steven Martina die vorig jaar moest aftreden.