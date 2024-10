Minister Aruba gearresteerd in kader van fraude-zaak

Op Aruba is dinsdagochtend minister Glenbert Croes van Arbeid, Energie en Integratie gearresteerd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. Daarna is er een huiszoeking verricht in de woning van Croes. Het heeft te maken met een grootschalig onderzoek naar het illegaal verlenen van verblijfs- en werkvergunningen aan bedrijven voor werknemers. In juni waren al huiszoekingen verricht op verschillende locaties, waaronder het Ministerie van Integratie, Arbeid en Energie.

De vergunningen zouden zijn verleend tussen 2020 en 2022. Dit onderzoek staat bekend onder de naam Portulaca.