Orkaan Milton: Regering van Curaçao doet oproep aan ingezetenen in Florida

Orkaan Milton zal morgen over de staat Florida heen trekken. De regering van Curaçao roept alle ingezetenen van ons land op die zich momenteel in die staat bevinden om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten te volgen en de media in de gaten te houden. De situatie kan snel veranderen, zo stelt de regering. Die raadt verder aan om contact op te nemen met de lokale autoriteiten, het hotel of de reisorganisatie over de actuele situatie. Ook worden alle ingezetenen van Curaçao aangeraden om zich te registreren via Informatieservice Buitenlandse Zaken. Dat kan via nederlandwereldwijd.nl.

Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met het contactcenter van NederlandWereldwijd op telefoonnummer +31 247 247 247 of via WhatsApp: +31 6 82 38 77 96. Hierbij kan iedereen op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen. Meer informatie over voorzorgsmaatregelen is te vinden op: https://www.weather.gov/safety/hurricane-plan. De laatste informatie over het weer is te vinden op de volgende websites: https://www.tropicalstormrisk.com en https://www.nhc.noaa.gov/.