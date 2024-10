Minister benadrukt belangrijke functie van HAP

Volgens minister van Gezondheid, Natuur en Milieu Javier Silvania biedt de Huisartsenpost een heel belangrijke aanvulling voor spoed huisartsenzorg buiten kantoortijden. De minister voerde gisteren het woord in de Staten tijdens een vergadering die over de HAP was aangevraagd. Silvania gaf vooral een uitleg over de periode voor de oprichting van de post. Volgens inspecteur voor de Volksgezondheid Sirving Keli is het onverstandig dat er zo negatief over de HAP wordt gesproken. Hij benadrukt net als de minister de belangrijke rol die de post heeft in de gezondheidszorg op het eiland.

De vergadering is vanmiddag voortgezet. Silvania kreeg verschillende vragen gisteren en had even tijd nodig om daar op te antwoorden. Veel Statenleden zijn heel kritisch over de HAP, maar de regering beandrukt dat de post een verbetering is op de situatie van weleer, waarbij patiënten buiten kantooruren geen zorg van huisartsen konden krijgen.