Vakbonden en regering bereiken principe-akkoord over kortingswet

Na wekenlang overleg is er een principe-akkoord bereikt tussen de vakbonden die ambtenaren vertegenwoordigen en de regering over de zogenaamde kortingswet. Dat gaat over het intrekken van de korting van 12.5% op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Dit werd in 2020 ingevoerd toen Curaçao de Covid-leningen van Nederland accepteerde. De regering en de vakbonden hebben lange tijd onderhandeld over de datum waarop de nieuwe situatie ingaat, dat is uiteindelijk bepaald op 1 januari 2024. De bonden leggen het voorstel nu voor aan hun leden.

