Partij Accion21 wil Arubaanse kieswet ‘eerlijker maken’

De Arubaanse politieke partij Accion21 wil de kieswet aanpassen om meer kiezers te trekken. Partijleider Miguel Mansur diende gisteren een initiatiefwetsvoorstel in bij de parlementsvoorzitter. In het wetsvoorstel staan vijf punten, zoals kiesrecht voor niet-ingezetenen, voorverkiezingen, modernisering van het restzetelsysteem, voorkeursstemmen en het invoeren van termijnen. Personen met de Nederlandse nationaliteit die op Aruba geboren zijn, maar die in het buitenland wonen, moeten kunnen stemmen. Zo zegt de partij.

In een toelichting in het Antilliaans Dagblad zegt Mansur dat elke verkiezingsperiode een toenemend aantal Arubaanse studenten en expats het recht eisen om te stemmen in hun land van herkomst. “Niet-ingezetenen houden vaak nauwe banden met hun land van herkomst, hebben uitgebreide familiebanden en soms bezittingen zoals onroerend goed. Sinds 2020 kunnen in maar liefst 141 landen niet-ingezetenen stemmen. Dit moet ook mogelijk worden voor Aruba”, aldus de politicus.