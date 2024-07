Minister Cijntje beschuldigd van mishandeling

Het Hak’e Summer Festival was niet voor iedereen een feest. Een medewerker bij de VIP-sectie zou hardhandig zijn aangepakt door een minister. De vrouw heeft inmiddels aangifte gedaan van mishandeling bij de Landsrecherche. Volgens de Vigilante zou het gaan om minister Cijntje van Economische Ontwikkeling. De bewindsman wilde met drie man naar binnen gaan, maar hij had slechts kaarten voor twee personen. Dat zijn lijfwacht het festivalterrein niet mocht betreden zat hem niet lekker. Volgens de klaagster zou hij haar meerdere keren hebben geduwd. Ook zou hij felle woorden hebben gebruikt. Paradise FM heeft de minister om een reactie gevraagd, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar.