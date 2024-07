Nieuwe voorzitter Ride For the Roses

Benno van Leeuwen is de nieuwe voorzitter van de Ride for the Roses. Hij volgt Robbin Martina op. Zijn benoeming is per 1 juli ingegaan. De stichting organiseert jaarlijks de ride, swim, bike and surf for the Roses. Het is de grootste fondsenwerving ter bestrijding van kanker. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar het Prinses Wilhelminafonds. Deze organisatie staat kankerpatiënten en hun families bij. Van Leeuwen is vastbesloten om het evenement te laten groeien. Ook wil hij de beleving van de deelnemers versterken. De volgende editie staat gepland voor 26 januari.