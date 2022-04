Minister Cijntje bezoekt cruiseconferentie

Minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling is tot en met 30 april in Miami. De minister bezoekt daar een cruise-conferentie. Tijdens de zogeheten Seatrade Cruise Global komen alle grote spelers van de sector bijeen om over nieuwe ontwikkelingen binnen de cruise-industrie te bespreken. Minister Cijntje bezoekt de beurs op uitnodiging van de Curaçaose havenbeheerder CPA. De havenexploitant is ook met een stand vertegenwoordigd op de conferentie. Het cruisetoerisme is een belangrijke economische pijler van Curaçao. De sector begint zich langzaam te herstellen na de coronacrisis. Op 5 mei komt bijvoorbeeld een van de grootste cruiseschepen ter wereld naar de Curaçaose haven. The Allure of the Seas van Royal Caribbean International heeft een capaciteit van ruim 6.700 passagiers.