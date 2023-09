Minister Cooper in Oslo

MFK-minister Charles Cooper is in Oslo. De minister neemt in Noorwegen deel aan een internationale conferentie over intellectuele eigendom-criminaliteit en illegale handel. Dit is alweer de zestiende editie. Cooper wordt vergezeld door een delegatie van Curinde, de beheerder van de vrije zone. De conferentie die vandaag afloopt wordt medegeorganiseerd door Interpol en de Noorse politie. Het thema dit jaar is ‘Pathways to Solutions’. Op 1 oktober keert Cooper terug naar Curaçao.