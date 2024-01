Minister Cooper op de hoogte van corruptieonderzoeken in zijn ministerie

Volgens minister Charles Cooper worden momenteel verschillende corruptiegevallen onderzocht binnen het ministerie van VVRP. Cooper zei dat gisteren in antwoord op vragen van parlementslid Sheldry Osepa over ambtenaren die steekpenningen zouden vragen aan aannemers. Volgens de minister worden op dit moment twee functionarissen van de organisatie verdacht. Het onderzoek naar hen is net begonnen, aldus Cooper.

Volgens Osepa zou het gaan om abtenaren die steekpenningen vragen aan aannemers die opdrachten willen van het ministerie. Het Ministerie van VVRP staat momenteel onder zware kritiek vanwege de intentie van het kabinet Pisas II om het ministerie te belasten met de uitvoering van de taak om aannemers te zoeken voor het schoonmaken van wegen en buurten. Een taak die tot nu toe altijd onder het schoonmaakbedrijf Selikor viel.