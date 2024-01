Negentienjarige al meer dan twee weken zoek

De politie van Curaçao heeft de bevolking gevraagd uit te kijken naar de 19-jarige Shargionny Madelin Christina. Ze is al ruim twee weken vermist. De tiener verliet op 30 december haar huis aan de Zuiderzeestraat en is sindsdien niet meer teruggekeerd.

Shargionny Madelin Christina is 1.60 meter lang en is stevig. Ze heeft bruine huidskleur, een ovaal gezicht met zwart haar tot op haar schouders en donkerbruine ogen. Op het moment van vertrek droeg ze een spijkerbroek, een roze blouse met bloemmotief en roze slippers. De politie verzoekt iedereen die informatie heeft om contact op te nemen. Tips kunnen worden achtergelaten op de telefoonnummers 917 en anoniem via 108.