‘Minister moet gehandicapten beschermen’

Dit jaar zijn al vier personen bij brand in hun eigen woning om het leven gekomen op Curaçao, waarvan drie doden alleen al in deze maand. In alle vier de gevallen ging het om mensen die gehandicapt zijn en niet zelfstandig hun huis uit konden komen. De fractie van de partij MAN wil dat minister Larmonie-Cecilia van SOAW met beleid komt om te voorkomen dat er nog meer mensen bij brand in hun eigen huis omkomen. Daarbij denkt de fractie onder meer aan rookmelders en het installeren van ‘panic buttons’, maar ook moet er per wijk meer zicht komen op welke mensen vanwege een handicap of ouderdom kwetsbaar zijn. De partij hoopt dat de minister snel antwoord hierover geeft aan het parlement.