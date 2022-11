Minister Pietersz-Janga ontkent ontslag

Minister van Volksgezondheid, Natuur en Milieu Dorothy Pietersz-Janga ontkent geruchten dat ze van plan is ontslag te nemen. Op sociale media was zaterdag te lezen dat de minister op korte termijn zou opstappen. Dat gerucht stak de kop op omdat de minister vrijdag op het laatste moment een afspraak cancelde met een delegatie van de vakbond van zorgmedewerkers CBV. De vakbond sprak uiteindelijk met minister van Financiën Javier Silvania. Pietersz-Janga plaatste zaterdag een boodschap op Facebook waarin ze afstand nam van de geruchten. Ze benadrukte gewoon aan te blijven als minister en verder te werken in het belang van Curaçao.

