Vier landen binnenkort bijeen voor COHO-overleg

Ministers van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland komen binnen twee weken bij elkaar om te praten over een alternatief voor het COHO. Dat heeft vicepremier Ruthmilda Larmonie-Cecilia dit weekend tegen de Amigoe gezegd. Al twee jaar onderhandelen de vier landen over een Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling, maar in de laatste maanden is steeds duidelijker geworden dat er geen overeenstemming is en lijkt er ook geen rijksorgaan te ontstaan. Wat het dan wel gaat worden, is nu niet duidelijk. De drie Caribische landen hebben laten weten meer in een onderlinge regeling te zien in plaats van een rijkswet.