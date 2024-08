Minister Silvania wordt ook belast met SOAW

Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft tijdelijk wijzigingen aangekondigd voor de bezetting van de ministeries die na het vertrek van de PNP uit de coalitie zonder minister zitten. Dit houdt extra werk in voor Javier Silvania die nu al Financiën en Gezondheid, Natuur en Milieu onder zich heeft. Vanaf vandaag is hij ook verantwoordelijk voor Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, totdat er een minister wordt benoemd namens de partij KEM. De persoon die belast wordt met het ministerie van Economische Ontwikkeling is Charles Cooper, totdat er een een bewindspersoon namens Zita Jesus-Leito wordt benoemd.

Cooper is nu al minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Voor het ministerie van Bestuur, Planning en Openbare Dienstverlening is voorlopig Shalten Hato verantwoordelijk. Hato is de huidige minister van Justitie. KEM en Jesus-Leito ondersteunen het kabinet na het vertrek van PNP, in ruil daarvoor kunnen ze een minister aandragen.