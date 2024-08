Vier partijen akkoord over nieuwe regering op Sint-Maarten

Vier politieke partijen op Sint-Maarten hebben gisteren een intentieverklaring getekend voor de vorming van een nieuwe regering. Drie van de partijen werken al samen in een regering onder leiding van premier Luc Mercelina. Hij keert terug als regeringsleider in de coalitie. De partijen beschikken over negen van de vijftien zetels in het parlement. Mercelina bedankte bij de ondertekening de bevolking voor de steun die ze de partijen heeft gegeven bij de verkiezingen van 19 augustus. De vier partijen URSM, DP, PFP en SAM zijn het al eens over de verdeling van de ministerposten.

De partijen hebben ook aangegeven snel te willen werken aan een hervorming van het verkiezingsstelsel en ze willen het vaak langdurige screeningsproces voor ministers inkorten. Sint-Maarten kent de traditie dat partijen snel na de verkiezingen op eigen initiatief een samenwerkingsakkoord tekenen. De gouverneur van het eiland maakte kort voor de ondertekening bekend met een consultatieronde te zijn begonnen.