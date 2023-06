Minister ‘sluit geen enkele maatregel uit’ om stroomprobleem op te lossen

Minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje wil het stroomprobleem op Curaçao oplossen. Hij zegt daarvoor geen enkele maatregel op voorhand uit te sluiten. Als het noodzakelijk is om de directie van Aqualectra te vervangen dan zal hij dat ook doen, zo zegt Cijntje in een interview met EXTRA. Hij wil echter nog niet vooruit lopen op de maatregelen. Volgens Cijntje moet goed worden onderzocht waarom er in korte tijd twee keer een blackout plaatsvond op het eiland. Volgens hem is er vier jaar geleden een nulmeting gedaan, maar is er veel te weinig met de aanbevelingen gedaan. Vandaag wil Cijntje een persconferentie over het stroomprobleem geven.