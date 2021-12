Minister van Financiën hoopt op medewerking president CBCS

Minister van Financiën Javier Silvania hoopt dat hij tijdens de eerstvolgende parlementsvergadering over de cyberaanval op de Centrale Bank (CBCS) kan rekenen op de aanwezigheid van Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank. Zo meldt het ministerie van Financiën in een persbericht. Doornbosch weigerde onlangs in het parlement te verschijnen voor het beantwoorden van vragen van het parlement. Hij was wel bereid die vragen schriftelijk te beantwoorden na afloop van de vergadering. Het parlement besloot de vergadering te schorsen tot nader orde en eiste de aanwezigheid van Doornbosch. De president van de Centrale Bank gaf destijds aan dat bepaalde vragen in verband met de ernst van de zaak niet publiekelijk kunnen worden beantwoord. Doornbosch gaf aan dat het beantwoorden van zulke vragen een goede voorbereiding vergt.