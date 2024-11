Minister van Financiën stuurt felle brief naar landsontvanger Alfonso Trona

Minister van Financiën Javier Silvania heeft een felle brief gestuurd aan landsontvanger Alfonso Trona. Dat melden verschillende media vanochtend. Hij ligt onder vuur vanwege zijn rol in het oplopen van de belastingachterstanden. In de Tweede Kamer werden onlangs vragen gesteld over het functioneren van de belastingdienst op het eiland. Tweede Kamerlid Aukje de Vries van de VVD is bezorgd over de stijging van de achterstanden, van 2,6 miljard gulden in januari 2023 naar 3,3 miljard gulden in juni 2024. In een brief aan Trona eist Silvania dat hij uiterlijk 13 december met een verbeterplan komt om de belastinginning te hervormen en de achterstanden terug te dringen. De minister noemt de situatie ‘onacceptabel’ en benadrukt dat er ondanks eerdere afspraken om de achterstanden met tien procent te verminderen, in werkelijkheid een toename van tien procent is geweest.

Silvania heeft ook persoonlijke kritiek op Trona en laakt diens ‘gebrek aan aansturing en monitoring’. Hij verwijt hem gebrek aan verantwoordelijkheid en verwijt hem ook dat hij regelmatig niet bij vergaderingen en afspraken komt opdagen. Volgens het Antilliaans Dagblad is Trona inmiddels de wacht aangezegd. Eerder kwam uit een onderzoek van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) naar voren dat de belastingdienst ernstig tekortschiet in interne controle en invorderingsprocessen.