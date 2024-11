Venezuela: marteling, willekeurige detentie en mishandeling van kinderen

Amnesty International publiceerde gisteren een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat ten minste zes kinderen in Venezuela willekeurig in detentie zijn gezet, werden gemarteld en mishandeld en geen eerlijke rechtszaak kregen. In de periode na de laatste presidentsverkiezingen greep Nicolás Maduro hard in tegen demonstraties en kritische stemmen en werden ook kinderen opgepakt, zo stelt de mensenrechtenorganisatie. Volgens Amnesty hebben momenteel nog ten minste 198 kinderen te maken met oneerlijke detentie, gefabriceerde criminele aanklachten, of ernstige mentale en fysieke gevolgen na mishandeling door de autoriteiten.

‘Als het aankomt op het beschermen en respecteren van mensenrechten, zijn we het ergste gewend van de regering Maduro’, zegt Agnès Callamard, de secretaris-generaal van Amnesty International. ‘Maar het vastzetten, martelen, vervolgen en straffen van kinderen is een grens die geen enkele staat mag overschrijden. Wij roepen op alle kinderen die lijden onder de wreedheid van de Venezolaanse autoriteiten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en te compenseren.’