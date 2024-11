Ministerie van Financiën reageert op kritiek oud-premier

Het ministerie van Financiën heeft gisteren in een persbericht uitgebreid gereageerd op uitlatingen van oud-premier Stanley Betrian over de Landsverordening op de Kansspelen, beter bekend als LOK. Volgens het ministerie zijn er allemaal onjuistheden geuit door de oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Het ministerie benadrukt dat bij het opstellen van het huidige concept van de LOK rekening is gehouden met eerdere adviezen van de SER en ook de Raad van Advies. Het ministerie benadrukt dat in de huidige landsverordening er ‘onvoldoende waarborgen tegen witwassen en financiering van terrorisme’ zijn.

Bovendien heeft deze wet ruim 30 jaar lang een situatie gecreëerd waarin slechts vier masterlicentiehouders zonder expliciete juridische grondslag exclusieve voordelen genoten. Dit heeft geleid tot miljoenenwinsten voor deze partijen, ten koste van de Curaçaose bevolking en overheid, zo stelt het ministerie.