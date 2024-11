Tarief benzine, diesel, elektriciteit en water daalt

Vanaf dinsdag 3 december daalt de prijs van benzine en diesel op Curaçao. Ook het tarief van elektriciteit en water daalt, dat gebeurt met ingang van zondag 1 december. Dit meldt de Regulatory Authority of Curaçao in haar maandelijkse persbericht hierover. De RAC houdt toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en van nutsvoorzieningen. De prijs van een liter benzine daalt van 2,109 gulden naar 2,093 gulden. Een verschil van bijna twee cent. De prijs van een liter diesel zal dalen van 1,736 gulden naar 1,670 gulden, een vermindering van iets meer dan vijf cent.

Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de lagere inkoopprijzen voor beide brandstofproducten. De daling van de elektriciteitstarieven is het resultaat van lagere gemiddelde brandstofkosten

voor de productie van elektriciteit in combinatie met de verwachte productie-mix en een hogere correctiefactor over oktober 2024. De daling van de watertarieven is onder meer het resultaat van lagere elektriciteitskosten, zo laat de RAC weten. De exacte prijsaanpassingen zijn te vinden op www.rac.cw.