‘Curaçao moet authentieke identiteit behouden’

Bij de huidige ontwikkeling van het toerisme is er geen duidelijk beleid. Daarmee vormt het een bedreiging voor zowel de lokale gemeenschap als de unieke charme van het eiland. Dat zegt dr. Guido Rojer van de Curaçaose universiteit UoC. Onlangs hield de docent internationaal ondernemen een krachtig betoog over het belang van het behouden van de authentieke identiteit van Curaçao. Caribisch Netwerk schrijft er nu over. Rojer benadrukt dat toeristen Curaçao kiezen vanwege het unieke karakter, niet vanwege luxe hoogbouw. Het land moet daar dan ook heel voorzichtig mee omgaan, aldus Rojer.

“Wat wij nu bouwen, kan net zo goed op Mallorca of Dubai staan. Dat is niet het Curaçao waar toeristen verliefd op worden. We moeten onze kleurrijke huizen en onze authentieke cultuur beschermen. Dat onderscheidt ons van andere eilanden”, zo schrijft Kim Hendriksen voor Caribisch Netwerk.