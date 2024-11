‘Sint Maarten voert al tien jaar geen verbetering door in grensbewaking’

De Raad voor de Rechtshandhaving laat vandaag weten dat de uitvoering van aanbevelingen over de grensbewaking en het vreemdelingentoezicht op Sint Maarten al bijna 10 jaar op zich laat wachten. De gevolgen hiervan zijn, naast directe risico’s voor de veiligheid in de samenleving, onder meer stijgende kosten voor openbare werken, gezondheidszorg, sociale zekerheid, veiligheid en overbevolking, zo stelt de Raad. Die raadt het land aan te gaan samenwerken met de Franse autoriteiten en grensbewaking en vreemdelingentoezicht te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om toezicht, toelating en uitzetting.

De Raad heeft in zijn huidige vijfde deelinspectie een tweede vervolgonderzoek verricht naar de eerdere rapporten over grenscontrole op het personenverkeer in Sint Maarten (2014 en 2017) en de toelating en uitzetting van vreemdelingen in Sint Maarten (2014 en 2019). Uit de eerder verrichte reviews bleek dat niet alle aanbevelingen waren opgevolgd. Uit deze vijfde deelinspectie blijkt dat van de in totaal 21 aanbevelingen over de genoemde onderwerpen, 5 aanbevelingen zijn opgevolgd, 6 aanbevelingen deels zijn opgevolgd en 10 aanbevelingen niet zijn opgevolgd. Het volledige inspectierapport en alle andere publicaties van de Raad zijn digitaal beschikbaar op de website: www.raadrechtshandhaving.com.