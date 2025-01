Minister van Justitie: ‘Geniet van Fuikdag, maar houd je aan de regels’

De Curaçaose minister van Justitie Shalten Hato laat weten dat alle deelnemers aan Fuikdag, dat aanstaande zondag wordt gehouden, moeten genieten van een mooie dag. Maar tegelijkertijd mogen ze niet vergeten dat er regels zijn waar iedereen zich aan moet houden. Voor mensen die vaker op het feest zijn geweest, zijn de volgende regels niets nieuws. Maar voor iedereen die voor het eerst op de eerste zondag van het jaar per boot naar Fuik gaat, is het goed om te weten dat het niet is toegestaan om alcohol te verkopen tijdens Fuikdag. Ook zijn vlotten of podia niet toegestaan. Om toch wel gezelligheid te krijgen mogen DJ’s op een boot draaien.

Maar dat mag maar tot vijf uur ’s middags, daarna is het niet meer toegestaan. Alle boten die deelnemen aan Fuikdag moeten geldige documenten aan boord hebben, voldoende reddingsvesten en sein-attributen zoals een fluit. De Haven en Veiligheidsinspectie en de Kustwacht zullen op al deze zaken bij deelnemende boten letten. De immigratiedienst zal boten controleren die mensen uit het buitenland aan boord hebben.