Nieuw onderzoek naar mentale gesteldheid supermarktmoordenaar Jamel Lomp

Er komt een nieuw onderzoek naar de mentale gesteldheid van Jamel Lomp, de zogeheten supermarktmoordenaar die in 2023 een medewerkster van een Albert Heijn in Den Haag heeft doodgestoken. Dat meldt Omroep West. Het OM heeft het nieuwe onderzoek deze week aangekondigd bij het gerechtshof in Den Haag, waar de Curaçaose Lomp in hoger beroep is gegaan. Hij werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot tien jaar cel en tbs. Op 20 juni 2023 stak hij de 36-jarige Antoneta Gjokja neer in de Albert Heijn aan de Turfmarkt in Den Haag.

Hij werd in april veroordeeld wegens moord en niet wegens doodslag, omdat de rechtbank bewezen achtte dat hij in de minuten voor de steekpartij had nagedacht over zijn daad. Hij had de vrouw niet in een opwelling om het leven gebracht. Lomp wilde wraak nemen op AH-personeel omdat hij eerder in een ander filiaal was betrapt op een diefstal van een pak melk. Lomp had al een lange geschiedenis van veroordelingen voordat hij in 2023 toesloeg aan de Turfmarkt. Hij terroriseerde in Curaçao zijn buren en werd daar al vastgezet vanwege bedreigingen. Daarvoor had hij in Nederland al een celstraf van tien jaar gekregen vanwege onder meer een moordpoging en gewapende autodiefstallen.