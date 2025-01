Eerste trekking van 2025 van Landsloterij succesvol verlopen

De eerste trekking van de Landsloterij in 2025 is zeer succesvol verlopen. Maar liefst 97 procent van alle beschikbare loten werd verkocht, en alle drie de hoofdprijzen vielen op Curaçao, zo verklaart de directeur van de Landsloterij Angelo Guillermo tegen de Extra vandaag. Voor 2025 hoopt de Landsloterij nieuwe spellen aan te kunnen bieden naast de bestaande loterij met loten. Dit hangt samen met vergunningen voor Lotto. Guillermo gaf aan dat er al vooruitgang is geboekt hierbij, maar dat de overheid nog enkele zaken moet regelen.

De directeur van de Landsloterij Angelo Guillermo sprak tegenover de krant zijn speciale dank uit aan de inzet van de lotenverkopers, die zorgden voor een succesvolle eindejaarsverkoop. Dit jaar voerde de Landsloterij opnieuw de “early bird”-campagne. Iedereen die zijn of haar lot vroegtijdig kocht en vóór 25 december registreerde via een QR-code, maakte kans op een extra prijs van 500.000 gulden.