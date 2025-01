Oppositieleider González reist naar Argentinië; Venezuela biedt 100.000 dollar voor arrestatie

Vandaag werd bekend dat de Venezolaanse oppositieleider Edmundo González Urrutia vanuit zijn ballingschap in Madrid naar Argentinië reist. Dit gebeurt terwijl de Venezolaanse autoriteiten een beloning van 100.000 dollar uitloven voor informatie die leidt tot zijn arrestatie. De reis van González vindt plaats te midden van verhoogde spanningen tussen Venezuela en Argentinië. De oppositieleider claimt de verkiezingen van 28 juli tegen Nicolás Maduro te hebben gewonnen en heeft beloofd op 10 januari terug te keren naar Caracas om “de macht over te nemen” van Maduro. Volgens González zal hij echter eerst een ontmoeting hebben met de Argentijnse president Javier Milei. Daarnaast riep hij Venezolanen op samen te komen op het beroemde Plein van Mei in de Argentijnse hoofdstad.

“Gezocht. Arrestatiebevel. Beloning: $100.000,” stond op een poster met González’ foto, gedeeld via sociale media door de Venezolaanse politie. Volgens gerechtelijke bronnen wordt de poster verspreid op luchthavens en bij controleposten in heel Venezuela. Op 20 december vorig jaar verleende Spanje González politiek asiel. Hij wordt in Venezuela door het Openbaar Ministerie beschuldigd van misdrijven zoals “samenzwering” en “criminele associatie.” De Venezolaanse kiesraad riep Maduro uit tot herkozen voor een derde termijn van zes jaar (2025-2031), zonder details over de verkiezingsuitslag vrij te geven. De oppositie beweert dat er sprake was van fraude en claimt dat González heeft gewonnen.